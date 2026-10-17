Karabük Postası, 71. yayın yılına girmesini protokolle kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Karabük Postası, 71. yayın yılına girmesini protokolle kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Postası, 71. yayın yılına girmesini protokolle kutladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Postası Gazetesi, 71. yayın yılına girmesi dolayısıyla yeni yerinde kutlama programı düzenledi. Programa AK Parti milletvekilleri, Karabük Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Karabük'ün köklü yerel basın kuruluşlarından Karabük Postası Gazetesi, 71. yayın yılına girmesi dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Gazetenin yeni yerinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Kutlama programında konulan protokol üyeleri, gazetenin 70 yıllık yayın geçmişiyle kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal yaşamındaki gelişmeleri okuyucularına aktarmayı sürdürdüğüne dikkat çekerek çalışmalarında başarılar dilediler.

Kuruluşundan bu yana Karabük'ün değişimine ve gelişimine tanıklık eden gazete, farklı kuşakların katkılarıyla yayın hayatını devam ettirerek kentin basın tarihindeki yerini koruyor.

Kaynak: İHA
Hizb-i İslami PartisiKarabük BelediyesiYerel HaberlerKültür SanatAK PartiKarabükGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Cenk Tosun’dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı
23:29
Aralarında İstanbul da var Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:33
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 05:17:34. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük Postası, 71. yayın yılına girmesini protokolle kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei