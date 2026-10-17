Karabük Postası, 71. yayın yılına girmesini protokolle kutladı

Karabük Postası, 71. yayın yılına girmesini protokolle kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Postası Gazetesi, 71. yayın yılına girmesi dolayısıyla yeni yerinde kutlama programı düzenledi. Programa AK Parti milletvekilleri, Karabük Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile basın mensupları katıldı.
Karabük'ün köklü yerel basın kuruluşlarından Karabük Postası Gazetesi, 71. yayın yılına girmesi dolayısıyla kutlama programı düzenledi.
Gazetenin yeni yerinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Kutlama programında konulan protokol üyeleri, gazetenin 70 yıllık yayın geçmişiyle kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal yaşamındaki gelişmeleri okuyucularına aktarmayı sürdürdüğüne dikkat çekerek çalışmalarında başarılar dilediler.
Kuruluşundan bu yana Karabük'ün değişimine ve gelişimine tanıklık eden gazete, farklı kuşakların katkılarıyla yayın hayatını devam ettirerek kentin basın tarihindeki yerini koruyor.
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