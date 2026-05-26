Karabük'te toplu taşıma bayramın ilk 3 günü ücretsiz - Son Dakika
Karabük'te toplu taşıma bayramın ilk 3 günü ücretsiz

Karabük\'te toplu taşıma bayramın ilk 3 günü ücretsiz
26.05.2026 12:35  Güncelleme: 12:36
Karabük Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Uygulama ile vatandaşların bayram ve mezarlık ziyaretlerini rahatça yapması hedefleniyor.

Karabük Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların şehir içi ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarının bayramın ilk 3 günü ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, Kurban Bayramı'nın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü günlerinde ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediye olarak bayram süresince tüm birimlerle sahada olacaklarını belirtti. Uygulamayla, vatandaşların bayram ziyaretleri ile mezarlık ziyaretlerini rahat şekilde gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Çetinkaya, bayramın birlik ve beraberlik ruhunun şehirde en güzel şekilde yaşanmasını istediklerini ifade ederek, vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli planlamaların tamamlandığını kaydetti.

Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının bayramın ilk üç günü ücretsiz hizmet vereceğini aktaran Çetinkaya, tüm İslam aleminin ve Karabüklü vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan Karabük Belediyesi, bayram süresince vatandaşların talep ve şikayetleri için iletişim hatlarının kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

