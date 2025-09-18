Karabük\'te \'Bilim ile Şenleniyor\' Etkinliği Başladı

Karabük Belediyesi tarafından TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "Karabük Bilim ile Şenleniyor" etkinliği başladı.

Karabük Belediyesi Bilim ve İnovasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde, TÜBİTAK destekli Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi tarafından organize edilen "Karabük Bilim ile Şenleniyor" etkinliği başladı.

Merkezi'nde 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek olan şenlik, öğrencilere ve ailelere interaktif ve eğitici deneyimler sunuyor. Öğrenciler farklı bilim dallarına yönelik atölyelerde deney yapma, bilimsel gösterileri izleme ve uygulamalı düzenekler aracılığıyla bilimin günlük yaşamdaki etkilerini keşfetme fırsatı yakalıyor. - KARABÜK