Karabük\'te Gaziler Günü yürüyüşü PTT önünden Balık Pazarı\'na ulaştı

Karabük'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, Karabük PTT önünden başladı. Katılımcılar, Güven Kavşağı güzergahından yürüyerek Balık Pazarı'na ulaştı.

Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, gazilere duyulan saygı ve minnettarlık vurgulanırken, vatandaşlar da etkinliğe katılarak destek verdi.

Etkinlik programı kapsamında yürüyüşün ardından 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'nda kabir ziyareti gerçekleştirilecek.