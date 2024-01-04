 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi tarafından 100.yıl Pazaryeri Camii'nde yatsı namazına müteakip öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından konuşan AGD Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 30 bin civarında Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail\'in Beyrut\'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Karabük\'te gıyabi cenaze namazı kılındı
04.01.2024 - 11:46,
Abone Ol

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi tarafından 100.yıl Pazaryeri Camii'nde yatsı namazına müteakip öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından konuşan AGD Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 30 bin civarında Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Salih el-Aruri'nin ölüm haberinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Gündoğdu, "Büyük komutan İzzeddin Kassam'ın, Şeyh Ahmed Yasin'in, Yahya Ayyaş'ın, Abdulaziz er-Rantisi'nin açtığı kutlu yolda, son basamak ve son köşe taşı şehit Salih el-Aruri oldu. Aruri, katıldığı bir televizyon programında, 'Allah'tan başka kimse ölümümü ne bir an ileri veya geri çekemez. Bu yaşa ulaşacağımı hiç beklemiyordum. Uzatmalardayız, bizi tehdit edecek bir şey yok. Biz, imanlı insanlarız. Şehadeti Allah'a kavuşmak ve büyük bir zafer olarak görüyoruz' ifadeleriyle şehadete olan arzusunu dile getirmişti. Allah'tan başka hiçbir güce perva etmeyen bu yiğitlerin, çok yakında apaçık bir zaferi İslam ümmetine hediye edeceklerine inancımız tamdır" dedi.

Açıklamanın ardından tören sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Gençlik Derneği, Gündoğdu, Karabük, İsrail, Terör, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:33:42. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement