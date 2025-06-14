Karabük\'te Jandarma\'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım standı kurdu.

Şehrin trafiğe kapalı caddesi olan Kemal Güneş Caddesi' ne kurulan stantlarda jandarmanın görev alanları, kullandığı ekipmanlar ve çeşitli tanıtıcı materyaller yer aldı.

Stantlarda jandarmanın kullandığı yerli üretim teçhizatlar, son olarak hizmete alınan araç ve her yaşa uygun tanıtım broşürleri vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kurulan stantları AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'da ziyaret etti. - KARABÜK