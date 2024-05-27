Karabük'te Kasaplık Yapan İsmail Karadeniz Ahşaptan Oyuncaklar Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük'te Kasaplık Yapan İsmail Karadeniz Ahşaptan Oyuncaklar Yapıyor

Karabük\'te Kasaplık Yapan İsmail Karadeniz Ahşaptan Oyuncaklar Yapıyor

Karabük'te 40 yıldır kasaplık yapan İsmail Karadeniz, geçmişe duyduğu özlemle ahşap malzemelerden oyuncaklar yapmaya başladı. Deste arabası, dokuma tezgahı, traktör gibi tarımsal aletlerin ahşaptan yapılmış oyuncaklarını dükkanında sergileyen Karadeniz, bu hobinin gençlere ve çocuklara ilham kaynağı olmasını umuyor.

27.05.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te kasaplık yapan İsmail Karadeniz(60) kendisi gibi çocuklarında geçmişe özlem duyabileceğini düşünerek ahşap malzemelerden yaptığı ürünler müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Kentte 40 yıldır kasaplık yapan İsmail Karadeniz, geçmişe özlem duyunca çocuklarında geçmişe özlem duyabileceği düşüncesiyle eski tarımsal aletlerin oyuncağını yapmaya karar verdi. Dükkanının üst katında oluşturduğu küçük ahşap oyuncak atölyesinde ahşaptan sanat eserleri çıkaran Karadeniz, yaptığı kağnı arabası, deste arabası, dokuma tezgahı, çıkrık, traktör, römork, pulluk gibi daha çok tarımsal aletlerin ahşaptan oyuncağını dükkanında sergilemeye başladı.

Boş zamanlarında oyuncak yaptığını ve bunu sürdüreceğini belirten Karadeniz, "Geçmişe özlem diyebiliriz. Geçmişte kullandığımız bazı tarım aletlerine merakım olduğu için başladım yapmaya. Önce araba sonra şunu da bunu da yapabilir miyim derken gelişti. Evde dokuma tezgahını da yaptım. Bazen torunlarıma da oyuncak yaptım" dedi

Bu hobiye tarım aletlerini yaparak başladığını ifade eden Karadeniz, "Deste arabası gibi büyükbaş hayvan arabalarının, dokuma tezgahının oyuncaklarını çalışır vaziyette yapmaya çalıştım. Geçmişte asıllarını kullanmıştım, küçüklerini yapabilir miyim diye düşündüm. Artık bunlar kullanılmıyor, arasanız da bulamazsınız" diye konuştu.

Karadeniz, kendisi gibi çocuklarında geçmişe özlem duyabileceğini aktararak şunları söyledi: "Belki gençlere çocuklara ilham kaynağı olur, merak sararlar, geçmişe özlem duyarlar diye onlara yardımcı olsun diye böyle şeyler yaptım. Bazen okullardan çocuklara eğitim amaçlı olarak istiyorlar, onlara gönderiyoruz. Genç nesil bunların hiçbirini görmüş değil, görmesi de mümkün değil. Onun için oyuncak yapmaya devam ederek bunları göstermeye çalışıyorum."

Müşterilerin ahşaptan oyuncakları görünce şaşırdığını kaydeden Karadeniz, "Geçmişte bir yangın atlatmıştık. Genelde dükkanı değil de 'bu oyuncaklara bir şey oldu mu?' diye sordular. Etleri merak eden hiç olmadı" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karadeniz, Karabük, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Kasaplık Yapan İsmail Karadeniz Ahşaptan Oyuncaklar Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
09:37 İsrail kana doymuyor Refah’taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar
08:40 Mersin’deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:21 Aslan yine tarih yazdı İşte Galatasaray’a şampiyonluğu getiren kritik maçlar Aslan yine tarih yazdı! İşte Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar
08:57 Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı! Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı
08:44 Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz’un “Kafama sıkarım“ restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz'un "Kafama sıkarım" restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı
08:36 Fenerbahçeli taraftar Ali Koç’un pankartını bıçakladı Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
07:46 Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 10:13:53. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Kasaplık Yapan İsmail Karadeniz Ahşaptan Oyuncaklar Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement