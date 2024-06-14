Karabük'te Öğretmenlerin Emeklilik Sevinci

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Karabük'te 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı sona ererken bazı öğretmenler emekliliklerinden dolayı öğrencilerine son kez karne dağıttı.

Karabük ve ilçelerinde 200 okulda 37 bin 155 öğrenci karne sevinci yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şirinevler İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencileri tebrik eden Vali Yavuz, emekliliğe ayrılan Nurten Girişen ve Adnan İncebacak'a verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Vali Yavuz, daha sonra tatilde yapması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere karnelerini dağıttı.

Program sonunda gazetecilere konuşan Vali Yavuz, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle sona eriyor. Ülkemizde olduğu gibi Karabük'te de artık çocuklarımız, öğretmenlerimizle buluştular ve karnelerini aldılar. Tatile girdiler" dedi.

Karabüklülerin Kurban Bayramını kutlayan Yavuz, "Bugün itibariyle 9 günlük bayram tatili başlıyor. Kurban Bayramı tatille birlikte artık vatandaşlarımız memleketlerine ve sevdiklerine yola çıkacaklar. Kazasız belasız sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz. Trafikte de emniyet kemerini takmalarını, aynı zamanda aşırı hız yapmamalarını, hatalı sollama yapmamalarını ve yorgun bir şekilde yola çıkmamalarını da sizler aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum" diye konuştu. - KARABÜK