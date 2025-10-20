Karabük\'te Sanat Evi Projesi Tamamlanmak Üzere

Karabük Belediyesi tarafından şehir merkezinde hayata geçirilen Sanat Evi projesi tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 18 milyon TL yatırımla dönüştürülen yapı, kentin kültürel hayatına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, son hazırlıkları yerinde inceleyerek projeye ilişkin bilgi aldı. Yaklaşık 900 metrekare kapalı alan ve 450 metrekare peyzaj düzenlemesiyle oluşturulan Sanat Evi, çok amaçlı salon, sahne, atölye alanları ve müzik eğitim odalarıyla dikkat çekiyor.

"Sanata erişim herkes için mümkün olacak"

Başkan Çetinkaya yaptığı açıklamada, merkezin herkesin kolayca ulaşabileceği bir kültür ve sanat noktası olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sanat Evi, Karabük'ün merkezinde herkesin ulaşabileceği bir kültür noktası olacak. Her yaştan hemşehrimizin sanata temas edebileceği, kendini geliştirebileceği bir ortam oluşturuyoruz. Tamamlandığında bu merkezin, Karabük'te sanatsal üretimi artıracağına inanıyorum."

Proje, daha önce çağrı merkezi olarak kullanılan binanın yeniden işlevlendirilmesiyle hayata geçirildi. Böylece hem kentsel alanlar verimli kullanıldı hem de şehrin kültürel altyapısı güçlendirildi.

Sanat Evi'nde tiyatro, müzik, el sanatları ve çeşitli kurs etkinlikleri düzenlenecek. Merkezin, Karabük halkının kültürel etkinliklere erişimini kolaylaştırarak sosyal yaşamı canlandırması ve sanatsal üretimi teşvik etmesi hedefleniyor. - KARABÜK