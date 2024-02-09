Karabük'te soluk borusuna yiyecek kaçan çocuk Heimlich Manevrası ile kurtarıldı - Son Dakika
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Karabük'te soluk borusuna yiyecek kaçan çocuk Heimlich Manevrası ile kurtarıldı

Karabük\'te soluk borusuna yiyecek kaçan çocuk Heimlich Manevrası ile kurtarıldı

Karabük'te bir restoranda meydana gelen olayda, soluk borusuna yiyecek kaçan bir çocuk, restoran çalışanı tarafından Heimlich Manevrası ile kurtarıldı. Çocuğun annesinin paniklemesi üzerine yardıma koşan çalışan, çocuğa müdahale ederek yeniden nefes almasını sağladı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

09.02.2024 14:23
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Karabük'te soluk borusuna yiyecek kaçan çocuk, restoran çalışanı tarafından Heimlich Manevrası ile kurtarıldı.

Olay İstasyon Caddesinde 44 yıldır faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte ailesiyle birlikte restorana gelen bir çocuğun soluk borusuna yiyecek kaçtı. Panikleyen çocuğun yardımına restoran çalışanı Ferdi Kanış(40) yetişti. Çalışanın "Heimlich manevrası" yöntemi müdahalesiyle çocuk yeniden rahatça nefes almaya başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Ferdi Kanış, "Pazar günü böyle bir olay hadise oldu. Çocuk 10-11 yaşlarındaydı. Annesi bir anda panikle 'Oğlumu kurtarın, oğlum ölüyor' diye bağırdı. Bende o an refleksle koştum. İki defa Heimlich müdahalesi yaptım. Sonra çocuğun ensesine biraz dokundum. Çocuk 'Ağabey tamam çıktı' deyince lavaboya götürdüm. Elini yüzünü yıkadım" dedi.

Kanış, olay sırasında çocuğun hamile annesinin de paniklediğini ve dışarı çıkartarak sakinleştirdiklerini belirterek, Heimlick manevrasını restoran sahibinin aldırdığı ilk yardım eğitiminde öğrendiğini söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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