Karabük\'te Su Tankeri Dağıtımı Yapıldı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nce ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) destekleri çerçevesinde temin edilen traktöre takılan su püskürtme tankerleri, Karabük'te düzenlenen törenle hak sahibi orman köylülerine teslim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, bu yıl ikinci kez su tankeri dağıtımı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, ORKÖY çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Çağatay, su tankeri dağıtımının köylülerin gün işlerinde kullanımının yanı sıra son yıllarda tüm dünyayı saran orman yangınları ile mücadele çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Bu yıl yağışların fazla olmasına rağmen ot yangınlarının meydana geldiğini dile getiren Çağatay, "Yangınsız bir sezon geçiririz diye ümit ediyorum" dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, geçen yıl yaşanılan orman yangınlarında 6 bin 875 hektarlık alanın etkilenerek yeşil vatanın çok ağır bir sınavdan geçtiğini aktardı.

Oflu, 2026 yılı itibariyle Karabük il genelinde 22 adet yeni su tankerinin dağıtılmasıyla toplam su tankeri sayısının 164'e ulaşacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından orman köylülerinin yangınlara ilk müdahale kapasitesinin artırılması ve kırsal bölgelerde su temininin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında su püskürtme tankerleri protokol üyeleri tarafından sahiplerine dağıtıldı.

Su tankeri dağıtım töreninin ardından program kapsamında, Cemaller Deposu-Ovacık Yolu güzergahında orman zararlılarıyla biyolojik mücadele çalışmaları çerçevesinde 'On İki Dişli Çam Kabuk Böceği' ile 'Büyük Göknar Kabuk Böceği'ne karşı faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

Cemaller Orman Emval Deposu'nda gerçekleştirilen törene Karabük Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, şube müdürleri ve köylüler katıldı.