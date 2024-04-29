Karabük\'te Tehlikeli Yolculuklar Kameralara Yansıdı

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Karabük'te tehlikeli yolculuklar kamerada

KARABÜK - Karabük'te motosiklet sürücülerinin trafikte tehlikeli yolculukları görüntülendi.

Şehit Ataşe Reşat Bulvarı üzerinde Safranbolu'dan Karabük istikametine giden 3 motosikletlinin tehlikeli hareketleri bir aracın kamerasına yansıdı. İki şeridi tehlikeli şekilde kullanan motosikletlilerden birisi motosikletin üzerine yatarak ilerledi. Motosiklet sürücüsü hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Başka bir motosiklet sürücüsü ise motosiklete eşi ve çocuğunu alarak ilerledi. Küçük çocuğu ortalarına alarak motosiklete binen kişiler, tehlikeye aldırış etmeden ilerledi.

Bir diğer motosiklet sürücüsü ise küçük çocuğu önüne alarak yolda ilerledi. O anlar başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.