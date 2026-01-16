Kar altında İstiklal Marşını okuyan öğrenciye Başkan Çetinkaya da kayıtsız kalmadı

Karabük'te İstiklal Marşı okunurken kar altında saygı duruşunda bulunan Türkmenistan uyruklu 12 yaşındaki öğrenci, örnek davranışı nedeniyle Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından ödüllendirildi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'na giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan ve kar yağışı altında saygı duruşuna geçerek marşa eşlik eden öğrencinin örnek davranışı takdir toplamaya devam ediyor. Duyarlı davranışıyla gündeme gelen Türkmenistan uyruklu 12 yaşındaki Jahangir Gapurjanov, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından belediyeye davet edildi.

Belediyede düzenlenen programda Başkan Çetinkaya, Gapurjanov'u temsili olarak başkanlık koltuğuna oturttu.

Çetinkaya, davranışından dolayı öğrenciyi tebrik edip bir süre sohbet ederek işlemeli Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Programa katılan AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da örnek davranışından dolayı Gapurjanov'a altın hediye etti. AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabı ile kalem takdim etti.

Program hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KARABÜK