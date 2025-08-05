Karabük\'te Yaz Kursları Büyüleyici Etkinliklerle Devam Ediyor

Karabük Belediyesi tarafından "Yaz Seninle Güzel" temasıyla düzenlenen yaz kursları, her yaştan vatandaşın katılımıyla yoğun ilgi görüyor.

KAMER (Karabük Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi) ile Karabük Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen kurslar; çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik geniş yelpazedeki içerikleriyle dikkat çekiyor.

Yaz dönemi boyunca devam edecek kurs programı kapsamında Kur'an-ı Kerim eğitimi, yüzme kursları, sağlıklı yaşam egzersizleri, akıl ve zeka oyunları, el sanatları atölyeleri, trafik parkuru etkinlikleri ile açık hava sinema günleri gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

Kursların hem eğitici hem de eğlendirici yönüyle katılımcılara keyifli bir tatil sunduğunu belirten Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaz kurslarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "Yaz dönemini sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik hazırladığımız bu program, özellikle çocuklarımızın gelişimini destekleyen önemli bir platform haline geldi. Kurslarımızda yalnızca bilgi ve beceri kazandırmakla kalmıyoruz; aynı zamanda arkadaşlık, paylaşım ve üretim gibi değerleri de birlikte yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı. - KARABÜK