Karabük\'ten Mevlana Projesine Destek

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Karabük Üniversitesi Dil ve Sanat Kulübü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde " Mevlana'nın İzinde: Manevi ve Kültürel Farkındalık" adlı projesiyle 100 bin TL destek almaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Dil ve Sanat Kulübü tarafından, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) bünyesinde "Mevlana'nın İzinde: Manevi ve Kültürel Farkındalık" temalı etkinlik gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Mevlana Celaleddin Rumi'nin manevi ve kültürel mirasını genç nesillere aktarılarak hoşgörü ve sevgi temelinde farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Programa Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Özgür Özkan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlahiyat Fakültesinden Öğr. Gör. Kamuran Karahamza, "Bugün burada, 751. vuslat yıl dönümünde büyük mutasavvıf ve düşünür Hazreti Mevlana'yı yad etmek, onun evrensel mesajlarını yeniden hatırlamak ve bu değerleri geleceğe taşımak için bir aradayız. Bugünkü programımızda Hazreti Mevlana'nın düşünce dünyasını daha yakından tanıyacak, onun insanlığa rehberlik eden öğretilerini değerli hocalarımızın katkılarıyla yeniden değerlendirme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesinin ÜNİDES projelerindeki başarılarından söz eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, "Karabük olarak biz, üniversite yönetimimiz ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ile bu proje duyurusu başladığı andan itibaren çok hızlı davranarak güzel bir çalışmaya imza attık ve ilimizden 10 tane proje Bakanlığımıza yazılmış oldu. Bu projelerden de 6 tanesi destek görmüş oldu ve gerçekten bu projelerin içerisinde de en çok bütçe alan ve en disiplinli giden bu projemiz oldu. Bu konuda ben özellikle Kamuran hocam ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Araştırma Görevlisi Berat Akbaş tarafından "Mevlevilik ve Musiki" sunumu gerçekleştirildi.

Katılımcılar, programda mevleviliğin manevi boyutunu anlamaya yönelik bu etkinlikle önemli kazanımlar elde etti. - KARABÜK