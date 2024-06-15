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İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği akıcı bir şekilde sağlanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyenlerin yolculuğu başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede trafik denetimlerini sürdürüyor. - KARABÜK