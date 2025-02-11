Karabük Üniversitesi "Aile Yılı" için projeler üretecek - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi "Aile Yılı" için projeler üretecek

Karabük Üniversitesi "Aile Yılı" için projeler üretecek

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Aile Yılı' çerçevesinde aile değerlerini güçlendirecek iş birliklerine imza atıyor.

11.02.2025 01:16
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Aile Yılı' çerçevesinde aile değerlerini güçlendirecek iş birliklerine imza atıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, 'Aile Yılı'na yönelik yapılabilecek iş birlikleri ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kırışık, Karabük Üniversitesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk SOSYALFEST etkinlikleri çerçevesinde "Aile Yılı" temasına yer vereceklerini belirtti.

Kırışık, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, toplumumuzun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmek adına önemli bir fırsat sunuyor. Karabük Üniversitesi olarak bizler de aile değerlerini aşılamak, onları bu konuda bilinçlendirmek ve topluma katkı sağlayacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Özellikle SOSYALFEST bünyesinde düzenleyeceğimiz etkinliklerle, 'Aile Yılı' temasına uygun farkındalık ve dayanışma projelerine ev sahipliği yapmayı planlıyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Etkinlik, Kültür, Yerel, Aile, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi 'Aile Yılı' için projeler üretecek - Son Dakika

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