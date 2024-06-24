Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen '2023-2024 Bitirme Projeleri Sergisi' Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleşti. Sergide, öğrencilerin bitirme projeleri sergilendi ve projelerin detaylı tanıtımları yapıldı. Sergide toplam 120 farklı proje sergilendi ve TÜBİTAK 2209 desteği alan 30 proje de yer aldı. Sergi, öğrencilerin akademik çalışmalarını paylaşmaları ve yenilikçi fikirlerini tanıtmaları açısından büyük önem taşıdı.

24.06.2024 18:59
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Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen "2023-2024 Bitirme Projeleri Sergisi" Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleşti.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri sergilendi. Serginin açılışına KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muharrem Düğenci, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Fındık, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında öğrenciler, bitirme projelerini sergileyerek katılımcılara detaylı tanıtımlar yaptı ve projelerinin sunumlarını gerçekleştirdi. İki gün boyunca dört oturumda gerçekleşecek sergide toplam 120 farklı proje sergilenecek. Projeler arasında serginin bilimsel değerini artıran TÜBİTAK 2209 desteği alan 30 proje de yer alıyor.

Sergide bitirme projesi hakkında bilgi veren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Damla Yılmaz, "Projemiz, Tiridi Action RPG(rol yapma oyunu) türünde bir oyun. Oyunda envanter sistemi var ve genel olarak RPG oyunlarında olduğu gibi görev sistemi mevcut. Görev alıyorsunuz, görev yapıyorsunuz ve bu şekilde oyun ilerliyor. Oyundaki envanter sisteminde craft (üretim) sistemi de var. Çeşitli nesneleri birleştirerek yeni nesneler oluşturabiliyor ve sonrasına onları kullanabiliyorsunuz. Tabii ki proje geliştirmeye açık. Çeşitli reklamlarla oyun mali açıdan değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.

Sergi hem öğrencilerin akademik çalışmalarını paylaşmaları hem de bilgisayar mühendisliği alanındaki yenilikçi fikirlerini tanıtmaları açısından büyük önem taşıdı. Sergi sonrasında hatıra fotoğraf çekimi yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi - Son Dakika

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