Karabük Üniversitesi'nde 2026-2030 Stratejik Plan Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde 2026-2030 Stratejik Plan Çalıştayı Gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi\'nde 2026-2030 Stratejik Plan Çalıştayı Gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi, gelecekteki hedeflerini belirlemek ve risk yönetimi süreçlerini etkinleştirmek amacıyla '2026-2030 Stratejik Plan ve Risk Yönetimi Hazırlık Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda stratejik hedefler ve risk yönetimi stratejileri belirlendi.

18.02.2025 14:01  Güncelleme: 14:06
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Gelecekteki stratejik hedeflerini belirlemek ve risk yönetimi süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla "2026-2030 Stratejik Plan ve Risk Yönetimi Hazırlık Çalıştayı" Karabük Üniversitesi tarafından düzenledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında, Yenice Ihlamur Teras'ta gerçekleştirilen "2026-2030 Stratejik Plan ve Risk Yönetimi Hazırlık Çalıştayı"na Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreteri Lütfü Köm, daire başkanları, akademik ve idari birimlerden temsilciler ile Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş katıldı.

Karabük Üniversitesinin 2026-2030 dönemine yönelik güçlü bir stratejik plan oluşturulması hedeflenen ve aynı zamanda üniversitenin risk yönetimi süreçlerinin daha sistematik ve etkin hale getirilmesi amaçlanan çalıştayda stratejik planlama ve risk yönetimi konusunda uzman akademisyenlerin ve idari personelin katılımıyla, üniversitenin geleceğine yön verecek kararlar ele alındı.

Stratejik planın dinamik bir süreç olduğunu belirten Rektör Kırışık, çalıştayda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bizim için son derece önemli bir çalışma. Bundan sonraki süreçte nasıl hareket edeceğimizi, hangi konulara öncelik vereceğimizi planlamamızı nasıl yapacağımızı içeriyor. Stratejik plan canlı bir süreç, dinamik bir süreç. Karşımıza çıkabilecek o yıllar içerisinde ihtimal senaryolara göre de güncellenmesi ve geliştirilmesi gereken bir süreç niteliği taşıyor. Şimdiden yaptığımız çalışmalar bu sürece bir hazırlık niteliğindedir."

Karabük Üniversitesinin Türkiye'de ve dünyada en iyi üniversiteler arasında yer alması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Kırışık, "Bu stratejik planla da hedefimize, gayemize ulaşmak için temel ilkeleri ve stratejimizi belirlemiş olacağız. Bu çalışmaya katkı sunduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Son derece önemli bir çalışma ve kıymetli bir emek. İnşallah hep birlikte nice başarılara, nice muvaffakiyetlere ulaşmayı ve ülkemizi, milletimizi, devletimizi dünyanın en iyi konumuna getirmek için çalışmayı, gayret etmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, gerçekleştirilen çalıştayda üniversitenin gelecek hedeflerine yönelik stratejik planlama süreci hakkında bilgi verdi. Çepni, 2029-2030 stratejik planını hazırladıklarını belirterek, sürecin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan "Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi 2021" sürümü doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

Planın aşama aşama bu rehber çerçevesinde ilerlediğini vurgulayan Çepni, ekip üyelerinin süreci yakından bildiğini ve şu ana kadar her biri en az dört saat süren toplam on beş toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çepni, konuşmasının sonunda çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Çalıştayda, Karabük Üniversitesinin 2026-2030 Stratejik Plan taslağı için öncelikli hedefler ve uygulama planları belirlenirken, risk yönetimi stratejileri konusunda detaylı analizler yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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