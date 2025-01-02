Karabük Üniversitesi'nde Bilim ve Sanat Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Bilim ve Sanat Değerlendirme Toplantısı

Karabük Üniversitesi\'nde Bilim ve Sanat Değerlendirme Toplantısı

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda bilim, kültür ve sanat faaliyetleri ile gençlere yönelik projeler değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

02.01.2025 13:49  Güncelleme: 13:51
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Karabük Üniversitesi Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat düzenlenen toplantıda, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri ile gençlere yönelik projeler değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın katılımıyla, Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde dönem sonu kültür ve sanat değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, rektör danışmanları Öğr. Gör. Mesut Doğan ve Öğr. Gör. Hüseyin Kurt, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saitbek Boltabayev, Öğr. Gör. İbrahim Soytürk, Sesli Düşünme Kulübü üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, bilim, kültür ve sanat alanında yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Kırışık, bu tür etkinliklerin üniversitenin akademik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurgularken, üniversite ve yerel yönetimlerin iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Toplantı, Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı başarılı projeler ve etkinliklerin değerlendirildiği verimli bir oturumla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nde Bilim ve Sanat Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

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