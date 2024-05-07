Karabük Üniversitesi'nde Biyomimetik Akıllı Yılanımsı Robot Geliştirildi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Biyomimetik Akıllı Yılanımsı Robot Geliştirildi

Karabük Üniversitesi\'nde Biyomimetik Akıllı Yılanımsı Robot Geliştirildi

Karabük Üniversitesi, yenilikçi ve özgün tasarımlarla geleceğe ve teknolojiye öncülük ederek "Biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirdi. Robot, biyolojik yılanın hareketlerini taklit edebilmenin yanı sıra iki ek hareketi de gerçekleştirebiliyor. Bu özellikleriyle farklı alanlarda kullanılabilecek olan robotun yaygın kullanıma sunulması planlanıyor.

07.05.2024 12:32
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Yenilikçi ve özgün tasarımlarla geleceğe ve teknolojiye öncülük eden Karabük Üniversitesi'nde "Biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi.

Karabük Üniversitesi yenilikçi ve özgün tasarımlarla geleceğe ve teknolojiye öncülük ediyor. KBÜ yüksek lisans eğitim programları kapsamında "Biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi. Bu alanda Türkiye'de yapılan ikinci çalışma olan robot, biyolojik yılanın yaptığı hareketlerin tamamını yapabilmekle birlikte yılan tarafından yapılamayan iki hareketi de gerçekleştirebiliyor. Sahip olduğu özellikleri ile çok çeşitli sahalarda kullanılabilecek olan "Biyomimetik akıllı yılanımsı robot" üzerinde çalışmalar sürdürülerek yaygın kullanıma sunulması planlanıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Cevat Özarpa ve Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Murat Gökmen'i Rektörlük makamında ağırladı.

Görüşmede Dr. Öğr. Üyesi Özarpa danışmalığında, KBÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Gökmen'in geliştirdiği, KBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, "Biyomimetik Akıllı Yılanımsı Robot BİYROT 01" üzerine bilgi paylaşımı yapıldı.

Rektör Kırışık, bilim merkezli bir üniversite olarak bu tür yenilikçi projeleri önemsediklerini, projenin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması için her türlü desteği Karabük Üniversitesi olarak sunacaklarını ifade etti.

Özarpa ve Gökmen da misafirperverliği için Rektör Kırışık'a teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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