Karabük Üniversitesi'nde Diş Hekimliği ve Orman Fakültesi Mezuniyet Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Diş Hekimliği ve Orman Fakültesi Mezuniyet Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Orman Fakültesi mezuniyet coşkusuyla devam etti. Diş Hekimliği Fakültesinden 63 öğrenci, Orman Fakültesinden 24 öğrenci mezun oldu. Törenlere Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileler katıldı. Dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

13.06.2024 15:02
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Karabük Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri, Diş Hekimliği Fakültesi ve Orman Fakültesinin mezuniyet coşkusuyla devam etti.

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 63 öğrenci mezun olurken, Orman Fakültesinden 24 öğrenci mezuniyet heyecanını yaşadı.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleşen Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, fakülte dekanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumunda düzenlenen Orman Fakültesi Mezuniyet Törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yörür, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet törenleri protokol konuşmaları ile devam etti.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birincisi Aysu Özer, Orman Fakültesi birincisi ise Bennur Değirmenci oldu. Öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nde Diş Hekimliği ve Orman Fakültesi Mezuniyet Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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