Karabük Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu 100 Bin TL Oldu

26.02.2026 16:35
Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın müzakereleri sonucu maaş promosyonu 100 bin TL'ye yükseltildi.

Karabük Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın yoğun müzakereleri sonucu maaş promosyonu 100 bin TL'ye yükseldi.

Karabük Üniversitesi ile Halkbank arasında gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesi, üniversite yönetimi ile yetkili memur sendikası EĞİTİM BİR SEN ve KOOP-İŞ temsilcilerinin katılımıyla açık artırma usulüyle yapıldı. Şeffaflık ve rekabet ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen ihalede ilk teklif çalışanlar adına yeterli görülmeyince süreç yenilendi.

Yenilenen ihalede Halkbank tarafından sunulan 85 bin 500 TL'lik teklif üzerine sendika temsilcileri ve ihale komisyonu tarafından rakamın yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Sürece doğrudan müdahil olan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, banka genel müdürü ile birebir ve kapsamlı müzakereler gerçekleştirerek promosyon tutarının artırılması yönünde yoğun bir pazarlık süreci yürüttü.

Yapılan görüşmeler sonucunda başlangıçta 85 bin 500 TL seviyesinde kalan ihale, 2026 Mart ayında 90 bin TL nakit ve 10 bin TL Paraf puan olmak üzere toplam 100 bin TL'ye yükseltildi.

Yapılan hesaplamalara göre promosyon anlaşmasının toplam büyüklüğünün yaklaşık 230 milyon TL'ye ulaştığı, yalnızca ihale sonrası gerçekleştirilen müzakerelerle sağlanan ek katkının ise yaklaşık 35 milyon TL olduğu belirtildi. Söz konusu artışın çalışanlar açısından önemli bir kazanım olduğu ifade edildi.

Promosyon anlaşması kapsamında personele ayrıca promosyonun iade edilmesi karşılığında sıfır faizli kredi imkanı da sunulacak. Buna göre; 6 ay vadede 549 bin TL (91 bin 500 TL taksit), 8 ay vadede 438 bin TL (54 bin 750 TL taksit), 10 ay vadede 367 bin TL (36 bin 700 TL taksit) ve 12 ay vadede 247 bin TL (20 bin 583 TL taksit) ödenebilecek.

Promosyon ödemesinin sözleşme gereği Mart 2026 tarihine kadar personele tek seferde yatırılacağı bildirildi. - KARABÜK

