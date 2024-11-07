Karabük Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST)

Karabük Üniversitesi\'nden Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST)

Karabük Üniversitesi tarafından sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla düzenlenen Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) sona erdi.

07.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi tarafından sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla düzenlenen Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) sona erdi.

Karabük Üniversitesi, yenilikçi ve sorun çözme odaklı yaklaşımlar içeren sağlık model tasarım yarışmaları, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete SAĞLIKFEST ile ev sahipliği yaptı. İki gün süren SAĞLIKFEST kapanış seremonisi ve ödül töreni ile sona erdi. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programa Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

SAĞLIKFEST tanıtım filmi ile başlayan törende lise, ön lisans-lisans, lisansüstü ve serbest kategorilerindeki 8 yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivalini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Festivale yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Kırışık, "Öğrencilerimizden, halkımızdan, farklı üniversitelerdeki hocalarımızdan, öğrencilerimizden, Türkiye çapındaki liselerden her vatandaşlarımızdan çok büyük bir katılım oldu. Bu anlamda bizi oldukça sevindiren çok başarılı bir organizasyon yaptığımızı görüyoruz" dedi.

"Projeler açısından baktığımızda ise dört kategoride 8 yarışma başlığı açmıştık" diyen Kırışık, "Bu başlıklarda çok güzel, çok başarılı, üst düzey projeler geldi. Bu anlamda sağlık bilimleri alanındaki sorunların çözülmesinde, yenilikçi geliştirilmesinde oldukça önemli projelerin sahada ortaya konulduğunu görüyoruz. Jürilerimiz oldukça zorlandı. Birbirinden güzel projeler geldi. Karabük Üniversitesi olarak ilk defa yaptığımız ülkemize, milletimize, devletimize çok faydalı, yararlı organizasyonları yapmaya öncülük etmeye, bilimi toplumun, ticaretin, sanayinin her alanında geliştirmeye, genişleme alanları oluşturmaya ve uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti. Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti.
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 22:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.