Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman\'ı ziyaret etti

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2024 yılı Kararnamesi ile Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Selçuk Akman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akman, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Kırışık'a teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Kırışık, misafirperverliği için Akman'a teşekkür etti. - KARABÜK