Karabük Üniversitesi ve Eskipazar Belediyesi İş Birliği Toplantısı

Yerel

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile bir araya gelerek bölgesel iş birlikleri ve projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Eskipazar'da düzenlenen toplantıda, Karabük Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Dağcıoğlu, Eskipazar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ünnü ve Strateji Geliştirme Müdürü Nuri Sarıkaya da bulundu.

Toplantıda, Eskipazar'ın eğitim, kültür ve turizm potansiyelini artırmak adına yapılabilecek projeler ele alındı. Özellikle Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılar ve bu bölgenin turizme kazandırılması konusunda iş birliği olanakları değerlendirildi. Ayrıca, meslek yüksekokullarının ilçedeki gençlere sağladığı eğitim imkanlarının geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlama misyonu çerçevesinde Eskipazar'daki projelere destek olmaya devam edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Cıva ise üniversite ile yapılan bu iş birliğinin ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Görüşme Başkan Cıva'nın Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hediye takdimi ile sona erdi. - KARABÜK