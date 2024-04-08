Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Bayram Tatili İçin Şehir Dışına Giden Vatandaşları Uğurladı

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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehir dışına giden vatandaşları terminalden yolcu etti.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Gökcek, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse ile birlikte şehirlerarası otobüs terminaline gelen Vali Yavuz, otobüslerde bulunan yolculara seslenerek, iyi yolculuklar dileyip, bayramlarını kutladı. Otobüs şoförüne de trafik kurallarına uymasını, dikkatli gitmesini söyleyen Yavuz, yolcuların da kurallara uyulması konusunda yardımcı olmasını istedi. Vali Yavuz, otobüs firmalarında da bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yavuz, Ramazan ayının son günleri, tatilin ise ilk günlerinin yaşandığını belirtti. Otogarların önemli yerler olduğunu, kavuşmanın, sevincin, hüznün hepsinin bir arada yaşadığı mekanlar olduğunu ifade eden Yavuz, "24 dört saat yaşayan mekanlar. Yolculuğa çıkacak otobüslerimizdeki yolcularımıza iyi yolculuklar diledik. Bayramlarını tebrik ettik. Aynı şekilde şoförlerimizle birlikte konuştuk, onların da trafik kurallarına uyması, emniyet kemeri takması, yoruldukları zaman değişim yapmaları ve mola vermeleri noktasındaki temel trafik kurallarını kendileriyle paylaşmıştık. Otogarlar gerçekten özel mekanlar. Hüznün, kavuşma sevincin, ayrılığın yaşandığı bir yerler ve 24 saat burası genelde yolcularımızın gelip uğrak noktası. Karabük otogarımızda bildiğiniz gibi Batı Karadeniz'deki illerimizi birbirine bağlayan, kavuşturan ve aynı zamanda da yolcularımızın buradan seyahat ettiği bir otogar. Otobüs firmaları arkadaşlarımızla birlikte onları gidecekleri yerlere sağ salim, kazasız belasız, can ve mal güvenliğini sağlayarak kavuşturulması noktasında kendilerini temel trafik kurallarına hatırlatarak hayırlı bayramlar diledik. İyi yolculuklar diledik. Bütün otobüs firmalarımıza, aynı şekilde yola çıkacak vatandaşlarımıza da yine trafik kurallarına uymalarını, hatalı sollama yapmamalarını, emniyet kemeri takmalarını, aynı zamanda yolcularımızın da bu kurallara uyması noktasında uyarılmaları noktasında da özellikle sizler aracılığıyla istirham ediyorum" dedi.

Son 3 günde Karabük otogarından yaklaşık 200'ün üzerinde otobüsün uğurlandığını ifade eden Vali Yavuz, "Aynı şekilde 150'den fazla yine ilçeler arasındaki minibüslerimizi uğurladık. Yaklaşık 9 bin civarında yolcumuz son 3 günde Karabük otogarını kullandılar. Ülkemizin değişik yerlerine veya değişik yerlerine Karabük'e geldiler. Bu gün ve yarın da bunun artacağını düşünüyoruz. Bayram süresince bayramdan sonra da yine bayram dönüşünde de gerekli tedbirlerimizi aldık. Hem emniyet teşkilatımız, hem jandarma teşkilatımızla birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması noktasında denetimlerimizi havadan, karadan devam ettireceğiz" diye konuştu. - KARABÜK