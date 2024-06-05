Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınlarıyla mücadele için önlemler açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınlarıyla mücadele için önlemler açıkladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceğini ve ormanlara girişlerle ilgili bazı kısıtlamalara gidileceğini açıkladı. Vali Yavuz, orman yangınlarının önlenmesi ve zararların en aza indirilmesi için tedbir almanın hayati önem taşıdığını belirtti.

05.06.2024 16:56
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları ile mücadele çerçevesinde ormanlık alanlarda, ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceğini ve ormanlara girişlerle ilgili bazı kısıtlamalara gidileceğini açıkladı.

Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Mustafa Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarında çıkması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edilebilmesi ve en az zararla söndürülebilmesi ile kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilebilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda Orman Bölge Yangın Şube Müdürü Ersan Kabakçı ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay tarafından; araç, ekipman ve personel durumu, orman varlığı ve orman yangınları ile mücadele organizasyonu hakkında sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, "Yangınlar için tedbir almak, zararları en aza indirmek için hayati önem taşımaktadır. Bölgemizde, geçmişte yaşanan yangınlardan edindiğimiz bulgular sonucunda, tüm kurumlar olarak afetlerin ortaya çıkma nedenlerini tespit etmemiz ve önlem almamız bu sayede afetlerin yaşanmasını önlememiz gerekmektedir" dedi.

Kriz merkezlerinin, afetlerin koordinasyonunda son derece önemli olduğunun altını çizen Yavuz, orman varlığı konusunda ülkeye liderlik yapıldığını ve bunu sürdürmek gerektiğini vurguladı.

Yavuz, il sınırları içerisinde bulunan, ormanlık alanlarda, ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceğini ve ormanlara girişlerle ilgili bazı kısıtlamalara gidileceğini ifade ederek özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığına dikkat çekti.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınlarıyla mücadele için önlemler açıkladı - Son Dakika

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