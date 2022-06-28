Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi

28.06.2022 17:37
Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak yağışın etkisi ile ilçe merkezinden geçen İncedere Çayı'nın debisi yükseldi. Yenice merkez ve köylerinde çay kenarına yakın evi bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak yağışın etkisi ile ilçe merkezinden geçen İncedere Çayı'nın debisi yükseldi. Yenice merkez ve köylerinde çay kenarına yakın evi bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde dün başlayan ve etkisini giderek artıran yağış nedeniyle, İncedere Çayı'nın debisi arttı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yaşanan heyelanlar sebebi ile Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı.

Yenice İlçesine bağlı Ibrıcak, Değirmenyanı, Şirin köylerinde köprüler çöktü, tarım alanları zarar gördü. Bazı vatandaşlar kendi imkanları ile taşkın sularının evlerine girmesini engellemeye çalıştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Yenice Belediyesi, AFAD ve emniyet güçleri ile birlikte koordine bir şekilde gelen ihbarları değerlendirerek iş makineleri ile tıkanan kanalları, menfez, köprü ve dere yataklarını açmaya çalıştı.

Karabük Valiliği, Yenice ilçesinde oluşturduğu kriz masası ile yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. Karabük-Yenice karayolunun ilçe çıkışında meydana gelen heyelan sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken Yenice-Yortanpazarı yolu da yükselen su seviyesi ve molozlar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi - Son Dakika
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