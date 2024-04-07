Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İftar Sonrası Sohbetlerde Buluştu

Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, iftar sonrası düzenlenen Ramazan sohbetlerinde bir araya geldi.
Karabük ve Yenice de 31 Mart Mahalli seçimleri sonucunda seçilen belediye başkanları, beleidye ve il genel meclis üyeleri ile muhtarlarla düzenlenen sohbete AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Milletvekilleri Av. Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ta katıldı.
Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fatih Arslan, tüm katılımcılara teşekkür ederek, " 31 Mart seçimlerinde başarılı olan ve seçilen Yeniceli hemşerilerimizle bir araya gelerek, birlik beraberlik mesajı vermek için bir arada olduk. Karabük'ü baz aldığımızda Ak Parti Yenice Belediye Başkanlığına seçilen Sertaş Karakaş, AK Parti Yortan Belediye Başkanlığına seçilen Yılmaz Tiryaki, AK Parti Karabük Kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçilen Murat Karagül, AK Parti Karabük Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Kazım Çamlı, Safranbolu CHP İl Genel Meclis Üyeliğine seçilen Ertuğrul Saracoğlu, Yenice İl Genel Meclis üyeliğine seçilen Ertan Mısırlı ve Recep Tetik, Karabük Ergenekon Mahallesi Muhtarlığına tekrar seçilen Sabahattin Çorbacı, Soğuksu Mahallesi Muhtarlığına seçilen Serkan Beşevli'ye hayırlı ve uğurlu olsun dileriz. Birlik ve beraberliğimiz bozmadan omuz omuza Yeniceliler olarak güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise, 31 Mart seçim sonuçları bakımından Türkiye'nin genel durumuna baktığımızda Karabük'ün farklılığı görebiliyoruz. Çok belirgin bir şekilde bölge itibariyle hem de Türkiye geneli itibari burada başarı varsa bunun da değerlendirilmesini yaptığımızda ortada bunun sebepleri var. Bunların başında da benim en çok önemsediğim, bizi biz yapan değerlere bizim sahip çıkmamız, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik hukukumuzu korumamız, onu ön planda tutmamız. Seçim sürecinde de yapmış olduğunuz bütün çalışmalarda, hep bunu ön plana tuttuk. Halkımız hep genişleterek bütün toplumun bütün kesimlerini, ilçeleriyle beraber kucaklayacak güçlü bir çalışma ortaya koyduk. Ortada bir başarı varsa çok sizlerin başarısıdır. Sizlerin verdiği desteklerden dolayı ortaya çıkan bir başarıdır. Karabük'ün bir çok noktasında bir başarı elde ettik. Ama bir zafer sarhoşluğu yaşamayacağız. Biz yükümüzün arttığının farkındayız. Önümüzdeki sürecin Karabük'ün menfaatleri ve gelişmesi adına Yenice'nin ve diğer ilçelerimizin gelişmesi adına omuzumuzda bir yük olduğunun farkındayız ve bu sorumluluğumuzun da yerine getirmek adına bu çalışmaları ortaya koymak adına sizlerle beraber bir 5 yıllık süreçte yol yürüyeceğiz. Ben bu birliği ve beraberliğin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesini arzu ediyorum" dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise seçimlere giderken toplumun bütün kesimleri ile bir mutabakat arayışına girdiklerini ve özellikle Yenicelilere bir çok kez bir araya geldiklerini anlatarak, " Seçimlerde hem Yenice'de hem de Karabük'te yaşayan Yenicelilerin büyük bir destek gördük. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene Göktepe'de büyük bir şenlik yapalım. Bütün Yeniceli hemşerilerimizle orada buluşalım" dedi.
Milletvekili Cem Şahin ise, Dolayısıyla ana temamız yenice ve Yenice'ye ilişkin önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde ortaya koyacağımız faydaları çok çeşitli vesilelerle bu ifade ettiklerini belirtti.
Şahin, " Dolayısıyla inşallah önümüzdeki süreç içerisinde yine farklı zeminlerde başkanımıza hertürlü deseği vereceğiz. Yenice'mizi daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Nitelik ve kalite olarak birçok şeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yenice'nin hangi sorunları olduğunu ve neye ihtiyacı olduğu noktasında hareketle tekerleği döndürerek belli bir plan dahilinde Yenice'Ye kazandırmaya çalışacağız. Özellikle Yenice'de toplumun her kesiminde vatandaşlarımızın Sertaş başkanımıza ve onun ekibine, partimizin İl Genel meclis üyelerimizin ciddi destek verdi. Türkiye'de ilçeler arasında aldığı oy yüzdesi ile Yenice 7. oldu. Dolayısıyla Yenice bize vermiş olduğunuz desteğin karşılığını almak durumunda bizde onun karşılığını vermek gibi bir mecburiyet içindeyiz. Aksi halde mahcup oluruz, yüzümüz yere düşer. Bir daha Yeniceli hemşerilerimize bir şey söylemekte destek istemekte zorluk yaşarız. Bu her yerde böyle olur. Yeniceli hemşerilerimizin bize vermiş olduğu destekle bizim üzerimizdeki mesuliyeti aslında arttırdı. Bu sadece Yenice ile ilgili değil, Karabük, Eskipazar ve Ovacık'ta aynı şekilde. Vatandaş boşuna oy vermedi" diye kaydetti. - KARABÜK
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