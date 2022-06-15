Karaburun Depremzedeleri Konutlarına Kavuşuyor - Son Dakika
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Karaburun Depremzedeleri Konutlarına Kavuşuyor

15.06.2022 11:36
Karaburun Depremzedeleri Konutlarına Kavuşuyor

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 30 Ekim İzmir Depremi'nde ilçeye bağlı Kösedere Köyü'nde hasar alan 13 konutun Temmuz ayında temel atılarak yeniden inşa edileceğini söyledi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 30 Ekim İzmir Depremi'nde ilçeye bağlı Kösedere Köyü'nde hasar alan 13 konutun Temmuz ayında temel atılarak yeniden inşa edileceğini söyledi.

Kösedereli depremzedeler ile bir araya gelerek bilgilendirme yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, deprem konutlarının ihalesinin 16 Haziran'da (yarın) yapılacağını söyledi. Konutların temel atma törenini Temmuz ayında yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, yurttaşların talep ve sorunlarını da dinledi.

Kösedere Meydan düzenlemesi, Atatürk Büstü'nün meydandaki yeri, köye gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan köy çeşmelerinin onarımı ile ilgili talepleri dinleyen Başkan Erdoğan köy pazarı için de çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Meydan düzenlemesi ile ilgili toplantı sırasında halk oylaması yapan Erdoğan, yapılan çalışmaların yurttaşlar tarafından kabul görmesinin önemine değindi.

Ziyarette Başkan İlkay Girgin Erdoğan'a başkan yardımcıları Alaaddin Aşut ve Muharrem Bulak, Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burçin Çelik, Zabıta Amiri Mehmet Tapan, Basın Yayın Halka İlişkiler Koordinatörü Yıldız Sedef, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Koordinatörü Atakan Koç ve Kösedere Mahalle Muhtarı Mehmet Özduran eşlik etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karaburun Depremzedeleri Konutlarına Kavuşuyor - Son Dakika

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