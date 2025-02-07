Doğaya bırakılan karaca tekrar geriye döndü
BOLU - Bolu'da sokak köpeklerinin saldırısından yaralı halde kurtarılan ve tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılan karaca, tekrar aynı yerde görüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan ve yaralı olduğu tespit edilen karaca veteriner hekim tarafından tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı. Aradan geçen 10 gün sonunda vatandaşlar tarafından karacanın tekrar aynı yerde olduğu görüldü. Tedavi edilen yarasının ise açık olduğu fark edildi. Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından iğneyle bayıltılan karaca, tekrar tedavi altına alındı.
Son Dakika › Yerel › Karaca Doğaya Döndü, Yeniden Tedavi Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?