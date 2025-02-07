Karaca Doğaya Döndü, Yeniden Tedavi Altında

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Doğaya bırakılan karaca tekrar geriye döndü

BOLU - Bolu'da sokak köpeklerinin saldırısından yaralı halde kurtarılan ve tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılan karaca, tekrar aynı yerde görüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan ve yaralı olduğu tespit edilen karaca veteriner hekim tarafından tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı. Aradan geçen 10 gün sonunda vatandaşlar tarafından karacanın tekrar aynı yerde olduğu görüldü. Tedavi edilen yarasının ise açık olduğu fark edildi. Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından iğneyle bayıltılan karaca, tekrar tedavi altına alındı.