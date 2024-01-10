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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın kızı Serra Özkan nişanlandı - Son Dakika
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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın kızı Serra Özkan nişanlandı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve eşi Gülden Özkan'ın kızı Serra Özkan, İç Mimar olan Serra Özkan ve İnşaat Mühendisi olan Gökberk Sinanoğlu ile düzenlenen törenle nişanlandı. Nişan törenine önemli isimler katıldı ve duygusal anlar yaşandı. Belediye Başkanı Ali Özkan, misafirlere teşekkür etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan\'ın kızı Serra Özkan nişanlandı
10.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:30
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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve eşi Gülden Özkan'ın kızı Serra Özkan, evlilik yolunda ilk adımı attı. Serra Özkan ve Gökberk Sinanoğlu çifti düzenlenen törenle nişanlandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve eşi Gülden Özkan'ın kızı Serra Özkan, evlilik yolunda ilk adımı attı. İç Mimar olan Serra Özkan ve İnşaat Mühendisi olan Gökberk Sinanoğlu çifti düzenlenen törenle nişanlandı.

Önemli isimler katıldı

6 Ocak Cumartesi günü düzenlenen nişan törenine, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Bursa Milletvekili Önder Matlı, önceki dönem Bursa milletvekili Dr. Mustafa Esgin ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever katıldı.

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı törende kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Özkan,bu özel günde aileleri, yakın dostları ve sevdikleriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını ifade ederken, "Bu mutlu günümüzde aramızda olarak mutluluğumuza ortak olan ve bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, genç çiftin nişan yüzüklerini AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Bursa Milletvekili Önder Matlı takarken, gece boyu keyifli anların yaşandığı nişan töreni güzel hatıralar bıraktı. - BURSA

Kaynak: İHA
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