Başkan Karabatı, emekçileri kahvaltıda ağırladı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin dört bir yanında fedakarca görev yapan saha personelini kahvaltı programında ağırladı.

Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı programda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Karabatı, personelin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Karabatı, saha personelinin belediye hizmetlerinde vatandaşla en güçlü bağı kurduğunu belirterek, emek ve özverinin karşılıksız kalmayacağını ifade etti. Karabatı, "Vatandaşa en çok dokunan sizlersiniz. Ben sizlerle gurur duyuyorum" sözleriyle personeline teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Karabatı, sahada görev yapan personelle tek tek ilgilenerek emekleri için teşekkür etti. Göreve geldikleri günden bu yana ekip ruhuyla hareket ettiklerini vurgulayan Karabatı, 2025 yılının Karacabey Belediyesi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Personelin sorun ve taleplerine her zaman açık olduğunu dile getiren Karabatı, belediyede birlik ve dayanışma anlayışının altını çizdi. "Ben her zaman yanınızdayım. Derdinizi, sıkıntınızı bizzat benimle de paylaşabilirsiniz. Çünkü bizler bir bütünüz" diyen Karabatı, çalışanların sahadaki mücadelesini yakından takip ettiğini belirtti.

"Halk için, hizmet için varız"

Yeni yıl temennilerini de paylaşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 2026 yılının kazasız, belasız ve verimli geçmesini dileyerek, "Halk için, hizmet için var olduğumuzu asla unutmayalım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmaların 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kahvaltı programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve personelin Başkan Karabatı ile birebir sohbet etmesiyle sona erdi. - BURSA