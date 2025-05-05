Karacabey Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Hizmet Atağı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karacabey Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Hizmet Atağı

Karacabey Belediyesi\'nden Kırsal Mahallelere Hizmet Atağı

Karacabey Belediyesi, Ortasarıbey Mahallesi'nde altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile kırsal yaşamı kolaylaştırmaya ve tarımsal üretime destek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, projeleri yerinde inceledi.

05.05.2025 11:38  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik hizmet atağını sürdürüyor. Ortasarıbey Mahallesi'nde parke taş tamiri, çevre düzenlemeleri ve arazi yollarının iyileştirilmesi gibi çalışmalarla hem kırsal yaşam kolaylaştırılıyor hem de tarımsal üretime destek sağlanıyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yerinde incelediği projeler, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik hizmet atağını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ortasarıbey Mahallesi'nde çeşitli altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Mahallede yürütülen parke taş tamir çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tarım makinelerinin park edilebilmesi için belirlenen alana malzeme serimi yapılarak düzenleme işlemleri tamamlandı. Bu çalışmalar sayesinde hem mahalle estetiği korunuyor, hem de kırsal yaşamın günlük ihtiyaçları pratik çözümlerle karşılanıyor.

Bunlarla birlikte, çiftçilerin sıkça kullandığı Ortasarıbey'e ait arazi yollarının düzenlenmesi çalışmalarına da start verildi. Toprak tesviyesi ve iyileştirme işlemleriyle yollar daha ulaşılabilir hale getirilerek, tarımsal faaliyetlerin aksamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, hafta sonu Ortasarıbey'e çıkarma yaparak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Eray Kaya ile bir araya gelen Başkan Karabatı, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ortasarıbey Mahallesi'nde yürütülen hizmetlerle ilgili yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerin kalkınmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Karabatı, şu ifadeleri kullandı;

"Karacabey'in her köşesine eşit, kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler ulaştırmak en temel görevimizdir. Bu anlayışla Ortasarıbey Mahallemizde başlattığımız çalışmalar, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek planlandı. Yapılan hizmetler sayesinde mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesi artarken, bölgedeki tarımsal faaliyetler için de güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. İlçemizin kırsal mahallelerini kalkındırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz, şehir merkezinden en ücra köşeye kadar tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet alma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz."

Ortasarıbey Mahalle Muhtarı Eray Kaya, köylerine yapılan hizmetler dolayısıyla Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya teşekkür etti. Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Mahallemize gösterilen ilgi ve yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı'ya mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda yapılan çalışmalar bizleri son derece memnun etti. Bu desteklerin devam etmesini temenni ediyor, mahallemize katkı sağlayan tüm belediye çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum."

Öte yandan Karacabey Belediyesi, benzer çalışmaların diğer kırsal mahallelerde de sürdürülmesi için planlamalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerinin, havaların elverişli gitmesiyle birlikte bölgedeki diğer düzenleme projelerine de önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Fatih Karabatı, Karacabey, Politika, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Hizmet Atağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:13:08. #7.11#
SON DAKİKA: Karacabey Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Hizmet Atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.