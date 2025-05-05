Karacabey Belediyesi\'nden Kırsal Mahallelere Hizmet Atağı

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik hizmet atağını sürdürüyor. Ortasarıbey Mahallesi'nde parke taş tamiri, çevre düzenlemeleri ve arazi yollarının iyileştirilmesi gibi çalışmalarla hem kırsal yaşam kolaylaştırılıyor hem de tarımsal üretime destek sağlanıyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yerinde incelediği projeler, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik hizmet atağını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ortasarıbey Mahallesi'nde çeşitli altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Mahallede yürütülen parke taş tamir çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tarım makinelerinin park edilebilmesi için belirlenen alana malzeme serimi yapılarak düzenleme işlemleri tamamlandı. Bu çalışmalar sayesinde hem mahalle estetiği korunuyor, hem de kırsal yaşamın günlük ihtiyaçları pratik çözümlerle karşılanıyor.

Bunlarla birlikte, çiftçilerin sıkça kullandığı Ortasarıbey'e ait arazi yollarının düzenlenmesi çalışmalarına da start verildi. Toprak tesviyesi ve iyileştirme işlemleriyle yollar daha ulaşılabilir hale getirilerek, tarımsal faaliyetlerin aksamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, hafta sonu Ortasarıbey'e çıkarma yaparak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Eray Kaya ile bir araya gelen Başkan Karabatı, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ortasarıbey Mahallesi'nde yürütülen hizmetlerle ilgili yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerin kalkınmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Karabatı, şu ifadeleri kullandı;

"Karacabey'in her köşesine eşit, kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler ulaştırmak en temel görevimizdir. Bu anlayışla Ortasarıbey Mahallemizde başlattığımız çalışmalar, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek planlandı. Yapılan hizmetler sayesinde mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesi artarken, bölgedeki tarımsal faaliyetler için de güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. İlçemizin kırsal mahallelerini kalkındırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz, şehir merkezinden en ücra köşeye kadar tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet alma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz."

Ortasarıbey Mahalle Muhtarı Eray Kaya, köylerine yapılan hizmetler dolayısıyla Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya teşekkür etti. Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Mahallemize gösterilen ilgi ve yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı'ya mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda yapılan çalışmalar bizleri son derece memnun etti. Bu desteklerin devam etmesini temenni ediyor, mahallemize katkı sağlayan tüm belediye çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum."

Öte yandan Karacabey Belediyesi, benzer çalışmaların diğer kırsal mahallelerde de sürdürülmesi için planlamalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerinin, havaların elverişli gitmesiyle birlikte bölgedeki diğer düzenleme projelerine de önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. - BURSA