Karacabey\'de Sömestr çoşkusu start aldı

Karacabey Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen geleneksel sömestr çocuk etkinlikleri, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde coşkulu bir açılışla başladı. Bubble Show'dan Hacivat-Karagöz'e, bilim deneylerinden sirk gösterilerine kadar birçok renkli etkinliğin yer alacağı program, çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatırken, ücretsiz ulaşım hizmetiyle de ailelere büyük kolaylık sağlıyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Çocuklarımızın tatillerini mutlu, verimli ve güzel hatıralarla geçirmeleri bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız her çalışmanın en büyük karşılığıdır." dedi.

Karacabey Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların yüzünü güldürmeye bu yıl da devam ediyor. Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla geleneksel hale getirilen sömestr çocuk etkinlikleri, Pazartesi akşamı görkemli bir açılışla başladı. Renkli görüntülere sahne olan ilk gün programı, çocukların neşesi ve kahkahalarıyla adeta bir şenlik havasında geçti.

Açılış programında sahnelenen Bubble Show, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve eğlenceli oyunlar, salondaki çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Ergün Koç Kültür Merkezi'ni dolduran minikler, interaktif etkinliklere büyük ilgi gösterirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. İlk akşam yaşanan coşku, etkinliklerin ne kadar doğru bir ihtiyaca cevap verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulaşım kolaylığı sağlanıyor

Karacabey Belediyesi, etkinliklere katılımı artırmak ve ailelerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. 30 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek olan etkinlikler öncesinde, Belediye binası önünden saat 18.00 ve 18.30'da ücretsiz ulaşım araçları kaldırılacak. Saat 19.00'da başlayacak programlar sayesinde aileler, güvenli ve rahat bir şekilde Ergün Koç Kültür Merkezi'ne ulaşabilecek.

Eğlenceyle birlikte öğreten etkinlikler

Çocukların yarıyıl tatilini yalnızca eğlenerek değil, aynı zamanda öğrenerek geçirmeleri amacıyla hazırlanan sömestr programı, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Etkinlikler kapsamında; Bubble Show'lar, Bilgi yarışmaları, Geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu, Jonglör ve sirk gösterileri ve bilim deney şovları minik izleyicilerle buluşturulacak.

Hazırlanan gösteriler, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi, merak duygusunu artırmayı ve sosyal becerilerini desteklemeyi hedefliyor. Her akşam düzenlenen palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve eğlenceli oyunlar ise çocukların doyasıya eğlenmesini sağlıyor. Ergün Koç Kültür Merkezi, sömestr tatili boyunca adeta bir çocuk şenliğine dönüşüyor.

Başkan Karabatı'dan tüm ailelere davet

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, geleneksel hale gelen sömestr etkinliklerinin çocuklar için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek tüm aileleri bu özel programa davet etti. Başkan Karabatı açıklamasında, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini verimli, eğlenceli ve güzel hatıralarla geçirmelerini istiyoruz. Karacabey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz sömestr etkinliklerimizle onların yüzlerindeki tebessüme ortak oluyoruz. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini, birlikte keyifli vakit geçireceğimiz bu özel etkinliklere davet ediyorum." dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel çalışmaları ailelerden de büyük takdir toplarken, sömestr etkinlikleri ilçede tatilin en renkli adreslerinden biri olmaya devam ediyor. - BURSA