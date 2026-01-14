Karacabey Belediyesi'nden çocuklara unutulmaz sömestr şöleni - Son Dakika
Karacabey Belediyesi'nden çocuklara unutulmaz sömestr şöleni

14.01.2026 17:52  Güncelleme: 18:11
Karacabey Belediyesi, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği geleneksel sömestr çocuk etkinlikleri ile miniklere eğlenceli bir tatil sunacak. Ücretsiz ulaşım imkanı ile gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli şovlar, oyunlar ve gösteriler yer alacak.

Karacabey Belediyesi'nin geleneksel sömestr çocuk etkinlikleri, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi'nde miniklerle buluşuyor. Bubble şovdan Hacivat-Karagöz'e, bilim deneylerinden sirk gösterilerine kadar dopdolu bir programın yer aldığı etkinlikler için ücretsiz ulaşım da sağlanacak. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz" diyerek tüm aileleri bu renkli yarıyıl şölenine davet etti.

Karacabey Belediyesi, bu yarıyıl tatilinde de çocukları birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor. Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen geleneksel sömestr çocuk etkinlikleri, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Her akşam saat 19.00'da başlayacak etkinlikler öncesinde, çocuklar ve ailelerin ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla Belediye önünden saat 18.00 ve 18.30'da ücretsiz araç kaldırılacak. Böylece aileler, güvenli ve rahat bir şekilde etkinlik alanına ulaşabilecek.

Eğlence ve öğrenme bir arada

Çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri amacıyla hazırlanan programda, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler yer alıyor. Sömestr etkinlikleri kapsamında; Bubble şov, bilgi yarışmaları, geleneksel Hacivat-Karagöz oyunu, Jonglör sirk şovları ile bilim deney gösterileri çocuklarla buluşturulacak. Etkinlikler boyunca çocukların hayal gücünü geliştiren, merak duygusunu artıran ve sosyal yönlerini destekleyen gösteriler sahnelenecek.

Bunların yanı sıra her akşam palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli eğlenceli oyunlar ile çocuklar doyasıya eğlenecek. Renkli sahne performansları ve interaktif etkinliklerle Ergün Koç Kültür Merkezi, sömestr tatili boyunca adeta bir çocuk şenliğine dönüşecek.

Başkan Karabatı'dan davet

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, geleneksel hale gelen sömestr etkinliklerinin çocuklar için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak tüm aileleri bu özel programa davet etti. Başkan Karabatı, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini verimli, eğlenceli ve güzel hatıralarla geçirmelerini istiyoruz. Karacabey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz sömestr etkinliklerimizle onların yüzlerindeki tebessüme ortak oluyoruz. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini, birlikte keyifli vakit geçireceğimiz bu özel etkinliklere davet ediyorum." dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel projeleri kapsamında hayata geçirilen sömestr etkinlikleri, ilçede yaşayan aileler tarafından da her yıl büyük ilgi görüyor. Eğlence dolu program, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında tüm çocukları bekliyor. - BURSA

