Karacabey'de Kaldırım İşgalleri Sonlandırıldı - Son Dakika
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Karacabey'de Kaldırım İşgalleri Sonlandırıldı

Karacabey\'de Kaldırım İşgalleri Sonlandırıldı

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayaların yürüyüş alanlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde kaldırım işgallerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, esnaflar ile yapılan iş birliği sayesinde bu sorunun çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

28.01.2025 10:37  Güncelleme: 10:39
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Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerini önledi. İlçenin uzun zamandır karşı karşıya kaldığı bu sorun, nihayet çözülerek yayaların rahatça yürüyebileceği kaldırımlar yeniden kazandırıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Belediye Başkan Yardımcısı A. Celal Gürer'in koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm esnafları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu. Bu bilgilendirme sürecinde el broşürleri dağıtıldı ve "Kaldırımlar yayalarındır" mesajı verildi. Esnafın yaya geçişini engelleyen ürün ve malzemeleri kaldırmasının önemi vurgulandı. Kahveciler ve Benzerleri Odası başta olmak üzere, tüm esnaf odası yöneticileriyle yapılan görüşmelerde vatandaşların yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerektiği belirtildi. Tüm bu çalışmalar ve görüşmeler neticesinde Ocak ayı itibarıyla kaldırım işgalleri büyük ölçüde sonlandırıldı. Karacabey Belediyesi, bazı esnafların haklı taleplerinin değerlendirileceğini, ancak uygulamanın geri adım atılmadan devam edeceğini duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanım hakkı yayalara ait olan kaldırımlarda işgale yol açan uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti. Kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda başlattıkları çalışmaların sonuç verdiğini vurgulayan Karabatı, bu önemli sorunun çözümüne katkı sağlayan esnaf odaları yöneticilerine ve duyarlı esnaflara teşekkür etti. Başkan Karabatı, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, şehir merkezinde kaldırım işgallerinin önlenmesi amacıyla titizlikle çalışmaya devam edecektir. Esnaflarımızın yaya kaldırımı ve yol kenarlarına koydukları masa-sandalye, duba, ilan ve reklam tabelası gibi malzemeleri kaldırmaları gerekmektedir. Yaya geçişlerini engelleyen tüm malzemelerin kaldırılması, vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmesini ve alışveriş yapabilmesini sağlayacaktır. Kaldırım işgallerini önlemek, belediye zabıtasının sorumluluğundadır ama esnaflarımızın da zabıta ekiplerimize yardımcı olmaları gerekmektedir. Bizler bu sorunu ceza keserek değil, iletişim ve ortak akılla çözmeyi hedefliyoruz. Esnaflarımızdan kurallara uymalarını ve yayalara daha rahat yürüyüş imkanı sağlamalarını bekliyoruz. Bu konuda Karacabey olarak hep birlikte ülkemize örnek olalım" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey'de Kaldırım İşgalleri Sonlandırıldı - Son Dakika

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