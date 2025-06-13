Karacabey\'de Zabıta Ekipleri Kırsal Mahallelerde Denetimlere Başladı

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de denetim çalışmalarına başladı. Ekipler, kahvehaneler, bakkallar, fırınlar ve pazar yerlerinde hijyen, ruhsat ve ürün denetimleri yaparak halkın sağlığını korumayı hedefliyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, denetimlerin sürekli hale getirileceğini ve esnafı bilinçlendirmenin yanı sıra kaliteli hizmet sunmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de kapsamlı denetimlere başladı. Ekipler, köylerde hizmet veren kahvehaneler, bakkallar, fırınlar ve pazar yerlerinde çeşitli denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde amacın halkın sağlığını korumak, esnafın işleyişini düzenlemek ve ticaretin daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak olduğu vurgulandı.

Zabıta ekipleri, köylerdeki kahvehaneleri, bakkalları, fırınları ve pazar yerlerinde incelemelerde bulundu. Denetimlerde özellikle dikkat edilen unsurlar arasında işletme ruhsatları, hijyen koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri yer aldı. Gıda ve içecek hizmeti veren işletmelerin hijyen standartları titizlikle kontrol edilerek, ilgili belgeler de incelendi. Ayrıca, işletmelerde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine de özen gösterildi.

Köylerdeki işletmelerin çoğunluğunda yapılan denetimler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere erişmesini sağlamak adına büyük önem taşıyor. Fırınlar, bakkallar ve kahvehanelerde, temizlik ve hijyen kurallarına uyum, ürünlerin sağlıklı saklanıp saklanmadığı gibi birçok ayrıntı gözden geçirildi. Ayrıca, pazar yerlerinde satıcıların sattığı ürünlerin sağlık ve ticari standartlarına uygunluğu denetlendi.

"İlçemizin her köyünde denetim yapılacak"

Denetimlerin başlamasıyla ilgili olarak Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı bir açıklama yaptı. Başkan Karabatı, zabıta ekiplerinin sadece ilçe merkezinde değil, kırsal mahallelerde de aktif denetimler gerçekleştireceklerini belirterek, yapılan çalışmanın esnafın denetimlerden bilinçlenmesi ve halkın güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi adına önemli olduğunu vurguladı. Karabatı, denetimlerin amacının sadece cezai işlem yapmak değil, aynı zamanda esnafı bilinçlendirmek ve kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Karabatı, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Karacabey Belediyesi olarak halkımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, ilçemizin her köyünde denetimlerimize başladık. Esnafımızın yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesi, halkımızın ise hijyenik ve sağlıklı ürünler tüketmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu denetimler sadece bir başlangıç, önümüzdeki hafta başından itibaren kırsal mahallelerdeki denetimlerimize devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, denetimlerin bir defaya mahsus olmadığını ve sürekli hale getirileceğini de duyurdu. Karabatı, denetimlerin esnafı bilgilendirme ve yerel ticaretin daha düzenli hale gelmesi için devam edeceğini belirtti. Karabatı ayrıca, bu tür uygulamaların halk sağlığını doğrudan etkileyen bir önlem olduğunu ve her iki tarafın da menfaatine olduğunu sözlerine ekledi. - BURSA