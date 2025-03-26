Karacabey Tarım Fuarı, 2025'te Kapılarını Açacak - Son Dakika
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Karacabey Tarım Fuarı, 2025'te Kapılarını Açacak

Karacabey Tarım Fuarı, 2025\'te Kapılarını Açacak

Karacabey'de 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında 13. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek. 200'den fazla markanın katılacağı fuar, tarım ve hayvancılık sektörü için önemli bir platform olacak.

26.03.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
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Karacabey Tarım Fuarı, 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında 13. kez kapılarını açacak. Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek fuar, 200'den fazla markanın ürünlerini sergileyerek tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri ziyaretçilere sunacak. Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek fuar, çiftçiler ve üreticiler için önemli bir platform olacak. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliğe tüm halkı davet etti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkla özdeşleşmiş ilçesi Karacabey, geniş ve bereketli topraklarında düzenleyeceği 13. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'yla bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu kapsamlı etkinlik, 3 Nisan 2025 Perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açacak. Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek fuarın resmi açılışı ise Bursa'nın sanayi ve ekonomik alandaki önemli kurum ve kuruluşlarının katılımıyla saat 14.00'te yapılacak.

3-6 Nisan tarihleri arasında Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek olan fuar, Türkiye'nin en çok rağbet gören tarım etkinliklerinden biri olmaya aday. 12 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan etkinlikte, 200'den fazla marka ürünlerini sergileyecek. Tarım teknolojilerinde önde gelen yeniliklerin sunulacağı bu organizasyonda, çiftçiler ve üreticiler için en yeni tarım makineleri ve ekipmanları tanıtılacak.

Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren bu fuar, çevre illerden ve ilçelerden geniş bir katılım bekliyor. Hem bilgi alışverişi hem de ekonomik iş birliği açısından fırsatlar sunan etkinlik, Karacabey'in bu alandaki rolünü daha da güçlendirecek.

Başkan Karabatı: "Tüm halkımız davetlidir"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bu önemli etkinlik hakkında yaptığı açıklamada fuarın hem bölge ekonomisine hem de tarım sektörüne büyük bir katkı sunacağını belirtti. Başkan Karabatı, şu ifadeleri kullandı: "Karacabey'in bereketli toprakları ve tarıma dayalı sanayisi, bu fuarla daha da anlam kazanıyor. 13 yıldır başarıyla düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çiftçilerimizi ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları sunuyor. Tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve halkımızı bu büyük organizasyona katılmaya davet ediyorum."

Çiftçiler için önemli bir platform

Öte yandan gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra, sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen bireyler için de önemli bir platform olan Karacabey Tarım Fuarı, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlamakla birlikte, yenilikçi tarımsal çözümlerin tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor.

Ziyaretçiler, hem sektörelbazda yenilikleri inceleme fırsatı bulacak, hem de yeni iş ortaklıkları için bir araya gelme şansı elde edecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe teknolojinin buluşma noktası olan bu fuar, dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Tarım Fuarı, 2025'te Kapılarını Açacak - Son Dakika

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