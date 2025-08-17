Karacahisar Kalesi Kazılarına Ziyaret - Son Dakika
Karacahisar Kalesi Kazılarına Ziyaret

17.08.2025 11:46
Rektör Adıgüzel, Osmanlı'nın kuruluşuna ışık tutan Karacahisar Kalesi kazılarını inceledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Osmanlı Cihan Devleti'nin kuruluş dönemine ışık tutan önemli arkeolojik alanlardan biri olan Karacahisar Kalesi kazı alanını ziyaret etti.

Kazı başkanı Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar ve kazı ekibi tarafından kazı evinde karşılanan Rektör Adıgüzel kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek arkeolojik kazılar ve eş zamanlı yürütülen projeler ile ilgili bilgi aldı.

Kazı başkanı Yılmazyaşar, Karacahisar Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazıların, yalnızca Eskişehir için değil, aynı zamanda Türk ve dünya tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Osmanlı Beyliği'nin ilk fethi ve aynı zamanda ilk hutbenin okunduğu kale olan Karacahisar'da yürütülen kazılarda özellikle 13. ve 14. yüzyıllara ait önemli buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Selçuklu ve Erken Osmanlı'ya dair çok sayıda arkeolojik buluntuya ulaşılan kaledeki kazılar Osmanlı'nın kuruluş sürecine ışık tutuyor. 2024 yılı kazılarında bulunan Orhan Gazi akçelerinin arkeolojik kazılar kapsamında ilk defa Karacahisar Kalesi'nde tespit edildiğini belirten kazı başkanı Yılmazyaşar söz konusu bulgunun son derece önemli ve heyecan verici olduğunu paylaştı. Anadolu Üniversitesinin tüm birimleri ile sadece Karacahisar Kalesi kazısına değil Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan ve Anadolu Üniversitesinin Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen tüm kazılara çok önemli destekler verdiğine değinen Yılmazyaşar, Rektör Adıgüzel'e destekleri için teşekkürlerini iletti.

"Üniversite olarak tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Kazı alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, kazı ekibine teşekkür ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi'nin iş birliğinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 12 ay süreyle kesintisiz sürdürülen çalışmalar hem arkeolojik hem de tarihi açıdan büyük önem taşıyor. Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın kuruluş sürecine tanıklık etmiş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapmış bir alan olarak dikkat çekiyor."

"Birçok arkeolojik kazıya da bilimsel katkılar sağlamaktadır"

Rektör Adıgüzel açıklamasında ayrıca şunları söyledi: " Osman Gazi'nin burada hutbe okutması ve ilk kadı atamasını gerçekleştirmesi, Karacahisar Kalesi'ni yalnızca Eskişehir'in değil, milletimizin ortak hafızasının sembollerinden biri haline getirmiştir. Burada yürütülen çalışmalar, sadece arkeolojik değil; aynı zamanda kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da son derece değerlidir. Anadolu Üniversitesi olarak, köklerimizi besleyen bu toprakların kültürel mirasını araştırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üniversite olarak tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yürütülen Afyon- Emirdağ'da Amorium Antik Kenti, Antalya- Side Antik Kenti, Eskişehir'de Yazılıkaya- Midas Kale ve Şarhöyük kazıları, üniversitemiz öğretim üyelerinin başkanlığında sürdürülmektedir. Üniversitemiz ayrıca, Pessinus Antik Kenti başta olmak üzere birçok arkeolojik kazıya da bilimsel katkılar sağlamaktadır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

