Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacasu'da Bayramda Trafik Güvenliği Uygulamaları

21.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu'da bayram boyunca trafik ekipleri, kazaları önlemek için bilgilendirme çalışması yaptı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince trafik ekipleri tarafından kazaların önlenmesi ve güvenli trafik bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro Amirliği personelleri ile Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, bayram boyunca sahada denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi. 'Bayram Sensiz Olmaz' mottosuyla yürütülen çalışmalarda sürücü ve yolcular durdurularak trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve dikkatli sürüş konularında uyarılarda bulunurken, vatandaşların bayramı sağlıklı ve güvenli şekilde geçirmesi temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen uygulamada trafik güvenliğinin önemine dikkat çekilirken, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin bayram süresince devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:51
14:32
14:09
14:04
13:57
13:38
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:59:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.