Karacasu\'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek

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Karacasu Kaymakamlığı ilçede 29 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek olan kan bağışı kampanyası için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 29 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00 ile 18.00 arasında Kızılay'ın kan bağışı aracı, Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı toplayacak. Kan bağışı kampanyası öncesinde Kızılay yetkilileri, kan bağışı süreci hakkında bilgi vererek vatandaşların sorularını yanıtlayacak. Ayrıca, kan bağışı yapacak kişilere kan bağışının sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirme yapılacak. Kan bağışında bulunacak kişilere kan testi de yapılarak, bağışa uygun olup olmadıkları kontrol edilecek.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın tok karnına gelmeleri ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kan bağış kampanyasına tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi. Bu kampanyanın, kan ihtiyacını karşılamada büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. - AYDIN