Karacasu\'da Okul Bahçeleri Otopark Olarak Hizmete Açıldı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bayram yoğunluğunu önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında, ilçedeki okul bahçeleri geçici bir süreliğine otopark olarak halkın hizmetine sunuldu.

Karacasu'da yoğun bayram trafiği ve park sorunu göz önünde bulundurularak alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İlçede bayram tatili süresince oluşabilecek trafik sıkışıklığını önlemek ve vatandaşların rahat bir şekilde araç park edebilmelerini sağlamak amacıyla okul bahçeleri, otopark olarak kullanılmak üzere açıldı. Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasıyla birlikte, ilçede yaşayan ve ziyaretçi olan herkesin daha konforlu bir bayram geçirmesinin hedeflendiği belirtilerek, bu uygulamanın sadece bayram haftası boyunca geçerli olacağı bildirildi. Karacasu'da yaşayan vatandaşlar da alınan kararı olumlu bir şekilde karşılarken, yetkililere aldıkları önlemler için teşekkür etti. - AYDIN