Şehit Mutlu Akar Mezarı Başında Anıldı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde şehit piyade komando er Mutlu Akar mezarı başında anıldı.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkan V. Fehmi Koruk, protokol üyeleri ve şehit Akar'ın ailesi ile birlikte 22 Eylül 1994 tarihinde Tunceli 2. Komando Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaptığı sırada Şeytanderesi mevkiinde bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan piyade komando er Mutlu Akar şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle mezarı başında dualarla anıldı. Protokol tarafından şehidin kabrine çiçek bırakıldı. - AYDIN