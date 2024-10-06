Karacasu\'da \'Temiz Bir Karacasu İçin\' Yürüyüş Etkinliği

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Temiz Bir Karacasu İçin' mottosuyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe yer alan katılımcılar, çeşitli yaş gruplarından oluşan kalabalık bir toplulukla birlikte yürüyüş güzergahı boyunca çevredeki çöpleri toplayarak hem doğaya hem de sağlıklarına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Kaymakam Mehmet Gündoğdu sağlıklı bir yaşam tarzının önemine vurgu yaparak, yürüyüş yapmanın fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel sağlığa da olumlu katkılar sağladığını belirtti. Ayrıca, çevre temizliğinin toplum bilinci açısından kritik bir öneme sahip olduğunu, her bireyin doğaya karşı sorumluluk taşıdığını ifade etti. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme hedefine hizmet eden yürüyüş ve temizlik etkinliği sonrasında ikramlarla sona erdi. - AYDIN