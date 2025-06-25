Karacasu\'da Ücretsiz Yaz Kursları Başlıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 6. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere hitap edecek olan ücretsiz yaz kursları başlıyor.

Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açılacak yaz dönemi destekleme kursları 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Kurslar, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin yanı sıra sınıf geçiş sürecinde destek ihtiyacı duyan öğrencilere yönelik olarak planlandı. Kurs kapsamında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji ve Coğrafya gibi temel derslerde eğitim verilecek. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülecek program tamamen ücretsiz olacak. - AYDIN