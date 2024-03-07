Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencilere elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencilere elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencilere elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı, sürücü belgesi alma şartları ile emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere güvenli kullanım kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken noktalar ve yaş gruplarına uygun ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler verildi.

07.03.2024 09:49
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Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı, sürücü belgesi alma şartları ile emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencileri, günlük hayatta giderek artan popülerliği ile dikkat çeken elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı hakkında bilinçlendirildi. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilere, güvenli kullanımı için gereken kurallar, trafikte dikkat edilmesi gereken noktalar ve özellikle yaş gruplarına uygun ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler sundu. Ayrıca sürücü belgesi alma şartları ve bu belgeye sahip olmanın önemi üzerinde duruldu. Emniyet kemerinin hayati öneminin de anlatıldığı etkinlikte jandarma trafik ekipleri öğrencilere araçları güvenli bir şekilde kullanılması konusunda çağrıda bulunarak kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencilere elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika

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