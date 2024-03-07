Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencilere elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı, sürücü belgesi alma şartları ile emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencileri, günlük hayatta giderek artan popülerliği ile dikkat çeken elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı hakkında bilinçlendirildi. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilere, güvenli kullanımı için gereken kurallar, trafikte dikkat edilmesi gereken noktalar ve özellikle yaş gruplarına uygun ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler sundu. Ayrıca sürücü belgesi alma şartları ve bu belgeye sahip olmanın önemi üzerinde duruldu. Emniyet kemerinin hayati öneminin de anlatıldığı etkinlikte jandarma trafik ekipleri öğrencilere araçları güvenli bir şekilde kullanılması konusunda çağrıda bulunarak kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. - AYDIN
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Yeniden Refah Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Emrah Altun, kendisinden habersiz bir şekilde aday değişikliği yapıldığını öğrenerek partiden istifa etti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarla buluştu. Geçit, yapılan köy konutlarının tamamlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanlığına teşekkürlerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ ilçesinin değerini ve değerlerini bildiğini belirterek, hizmet alma noktasında kaybettiği zamanı kısa sürede telafi edeceklerini belirtti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Kuluncak ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Erhan Cengiz'in seçim ofisi açılışına katıldı. Sami Er, göreve geldiklerinde tüm ilçelerle uyum içerisinde çalışacaklarını ve şehri ayağa kaldıracaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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