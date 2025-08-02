Karaçay Ailesi Huzurlu Bir Hayata Adım Attı

Ankara'daki zorlu yaşamı geride bırakan Karaçay ailesi, memleketleri Kırıkkale'nin İmirli köyüne dönerek huzurlu bir hayata adım attı. MHP Milletvekili Halil Öztürk'ün girişimleriyle, 3'ü engelli kardeş için köyde yeni bir ev inşa edildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı İmirli köyünde, 3'ü engelli olan Karaçay kardeşler için Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün desteğiyle yeni bir ev inşa edildi. Aileye ayrıca Delice Kaymakamlığı, Delice Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı da çeşitli yardımlarda bulundu. Ankara'daki yaşam zorlukları nedeniyle köyüne dönmek isteyen abla Ayten Karaçay, kurumlardan aldığı destek ve Milletvekili Halil Öztürk'ün girişimiyle kardeşlerini huzurlu bir yaşam alanına kavuşturdu. 58 yaşındaki Ayten Karaçay, engelli kardeşleri Toknur (56), Murat (53) ve Levent (47) Karaçay ile birlikte büyükşehirde yaşamanın giderek zorlaştığını belirterek, köye dönme kararı aldığını söyledi.

Destek arayışına başlayan Karaçay, kurumlara yaptığı başvurularla birlikte MHP Milletvekili Öztürk'ün desteğiyle evin inşa sürecinin başladığını anlattı. Karaçay, "Üç engelli kardeşimle birlikte Ankara'da yaşamak gitgide zorlaşmıştı. Bir tanesi zaten 7 yıldır devletin yatılı kurumundaydı. Sürekli 'Beni çıkar abla' diyordu. Onu oradan çıkarmak istiyordum. Sonunda karar verdim; 'Köye yerleşelim' dedim. Köyde daha huzurlu ve özgür yaşarlar diye düşündüm. Ama evi yapacak gücüm yoktu. Eski evimiz yıkılma aşamasındaydı, tadilat yapılması da mümkün değildi. Birkaç yere başvurdum. Delice Kaymakamlığına ve Belediye Başkanına gittim. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan biraz destek sağladılar" dedi.

Karaçay, "Bize elimizden tutacak bir 'baba adam' lazımdı. Bize Halil Öztürk'ü tavsiye ettiler. Yanına gittim, bana 'Ne kadar para istiyorsun ablacığım?' dedi. Ben de 'Para istemiyorum, bize ev yaptırın. İki oda da olsa yeter' dedim. O da bizi hiç geri çevirmedi, Allah razı olsun. Tırla malzemeyi gönderdi. Evimiz yapıldı. Usta parasını da ayarladılar. Kendisine minnettarım. Şu anda evin içinde yaşamaya başladık" ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan ev sayesinde kurumdaki kardeşini de yanına aldığını söyleyen Ayten Karaçay, desteklerinden dolayı Halil Öztürk'e teşekkür etti. - KIRIKKALE