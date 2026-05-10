Karaçoban'da bir sofra kuruldu, mesafeler kardeşliğe dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaçoban'da bir sofra kuruldu, mesafeler kardeşliğe dönüştü

Karaçoban\'da bir sofra kuruldu, mesafeler kardeşliğe dönüştü
10.05.2026 10:18  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Geleneksel Pilav Günü', bu yıl 'Maarifin Kalbinde Akademi ile Sofra Kardeşliği' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin bir arada buluşmasını sağladı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla sürdürülen "Geleneksel Pilav Günü", bu yıl "Maarifin Kalbinde Akademi ile Sofra Kardeşliği" temasıyla bambaşka bir anlam kazandı.

Aynı sofrada yalnızca öğrenciler ve öğretmenler değil; akademi ile Anadolu'nun sıcaklığı da buluştu. Sabah saatlerinde yaklaşık 180 kilometrelik yolu aşarak ilçeye gelen Erzurum Teknik Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, okul girişinde alkışlarla ve içten bir misafirperverlikle karşılandı.

Programa; Karaçoban Belediye Başkanı Kazım Erhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt ve AK Parti İlçe Başkanı Alihan Işık başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğin en özel ayrıntılarından biri ise Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendi atölyelerinde hazırladıkları hediyeleri misafirlere takdim etmesi oldu. Program boyunca okul bahçesinde yükselen görüntüler, son zamanlarda yorgun düşen eğitim dünyasına adeta umut oldu. Çünkü bugün Karaçoban'da bir okul, yalnızca eğitim veren bir kurum değil; insanları birbirine yaklaştıran bir gönül köprüsü olduğunu gösterdi.

Bu anlamlı buluşmaya öncülük eden Okul Müdürü Reşat İpek yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Anadolu kültüründe aynı sofraya oturmak yalnızca yemek paylaşmak değildir; gönül paylaşmaktır. Biz bugün burada akademiyle halkı, öğrencilerle öğretmenleri, gençlerle büyükleri aynı sofrada buluşturduk. Çünkü inanıyoruz ki aynı sofrada buluşabilen insanlar, aynı geleceği de birlikte kurabilir."

Günün sonunda ise okul bahçesinde halaylar çekildi. Öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler ve vatandaşlar omuz omuza aynı ritimde yürüdü. Program sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri Karaçoban'dan yüzlerinde tebessümle ayrılırken, Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise misafirlerini ağırlamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaçoban'da bir sofra kuruldu, mesafeler kardeşliğe dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:39:06. #7.13#
SON DAKİKA: Karaçoban'da bir sofra kuruldu, mesafeler kardeşliğe dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.