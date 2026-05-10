Karaçoban\'da bir sofra kuruldu, mesafeler kardeşliğe dönüştü

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla sürdürülen "Geleneksel Pilav Günü", bu yıl "Maarifin Kalbinde Akademi ile Sofra Kardeşliği" temasıyla bambaşka bir anlam kazandı.

Aynı sofrada yalnızca öğrenciler ve öğretmenler değil; akademi ile Anadolu'nun sıcaklığı da buluştu. Sabah saatlerinde yaklaşık 180 kilometrelik yolu aşarak ilçeye gelen Erzurum Teknik Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, okul girişinde alkışlarla ve içten bir misafirperverlikle karşılandı.

Programa; Karaçoban Belediye Başkanı Kazım Erhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt ve AK Parti İlçe Başkanı Alihan Işık başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğin en özel ayrıntılarından biri ise Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendi atölyelerinde hazırladıkları hediyeleri misafirlere takdim etmesi oldu. Program boyunca okul bahçesinde yükselen görüntüler, son zamanlarda yorgun düşen eğitim dünyasına adeta umut oldu. Çünkü bugün Karaçoban'da bir okul, yalnızca eğitim veren bir kurum değil; insanları birbirine yaklaştıran bir gönül köprüsü olduğunu gösterdi.

Bu anlamlı buluşmaya öncülük eden Okul Müdürü Reşat İpek yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Anadolu kültüründe aynı sofraya oturmak yalnızca yemek paylaşmak değildir; gönül paylaşmaktır. Biz bugün burada akademiyle halkı, öğrencilerle öğretmenleri, gençlerle büyükleri aynı sofrada buluşturduk. Çünkü inanıyoruz ki aynı sofrada buluşabilen insanlar, aynı geleceği de birlikte kurabilir."

Günün sonunda ise okul bahçesinde halaylar çekildi. Öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler ve vatandaşlar omuz omuza aynı ritimde yürüdü. Program sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri Karaçoban'dan yüzlerinde tebessümle ayrılırken, Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise misafirlerini ağırlamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadı. - ERZURUM